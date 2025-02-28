Объявлены судейские назначения на матчи 22-го тура Первой лиги

Официальный сайт ФНЛ объявил судейские назначения на матчи 22-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025.
«Енисей» — «Алания»: Кирилл Силантьев (Самара) – Эдуард Шарипов (Уфа), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Роман Труханович (Барнаул), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат – Яков Брегман (Москва).
«КАМАЗ» — «Арсенал»: Максим Перезва (Раменское) – Александр Туркин (Астрахань), Арсений Новиков (Подольск), резервный судья – Артур Сагдиев (Набережные Челны), инспектор – Николай Левников (Сочи), делегат – Андрей Губарьков (Москва).
«Черноморец» — «Торпедо»: Владислав Целовальников (Астрахань) – Евгений Синянский (Ярославль), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Станислав Матвеев (Троицк), VAR – Артём Любимов (Санкт-Петербург), AVAR – Роман Галимов (Улан-Удэ), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Сергей Гуторенко (Московская область).
«Балтика» — «Шинник»: Антон Фролов (Москва) – Александр Приходько (Москва), Игорь Золотарёв (Брянск), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Антон Воронцов (Москва).
«Родина» — «Тюмень»: Игорь Захаров (Казань) – Михаил Кистанов (Энгельс), Фёдор Валявин (Саратов), резервный судья – Егор Егоров (Нижний Новгород), VAR – Ян Бобровский (Санкт-Петербург), AVAR – Вера Опейкина (Сочи), инспектор – Алексей Монахов (Москва), делегат – Светлана Яшкина (Москва).
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: Богдан Головко (Волгоград) – Алексей Линкин (Воронеж), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Данил Каширин (Уфа), инспектор – Андрей Бутенко (Москва), делегат – Андрей Губарьков (Москва).
«Чайка» — «Уфа»: Игорь Панин (Дмитров) –Альмир Хатмуллин (Московская область), Денис Мирошник (Ставрополь), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Пётр Петухов (Москва).
«Сочи» — «Сокол»: Иван Сараев (Санкт-Петербург) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), VAR – Андрей Фисенко (Владивосток), AVAR – Константин Аверьянов (Санкт-Петербург), инспектор – Александр Лапин (Уфа), делегат – Сергей Гуторенко (Московская область).
«Ротор» — «Урал»: Инал Танашев (Нальчик) –Денис Петров (Астрахань), Артём Перов (Москва), резервный судья – Матвей Заика (Ростов-на-Дону), инспектор – Феликс Шикерханов (Дербент), делегат – Василий Иванов (Москва).