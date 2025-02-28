Созин: борьба за РПЛ останется между «Спартаком» и «Зенитом». «Краснодар»? Не в этот раз

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Главное: я очень жду борьбу за первое место. За последние пять-семь лет впервые так сильно жаждешь развязки: две самые популярные команды на сегодняшний день борются за золото, это же мечта любого болельщика! Безумная финансовая гонка зимой, покупка игроков не для «глубины», а, возможно, лидеров на годы – всё это интригует. Интересно же, кто справится с наплывом денег.

«Краснодар»? Не в этот раз. За золото РПЛ борьба останется только между «Спартаком» и «Зенитом». И дело не в трансферах. Мне очень симпатичен клуб Галицкого, но им просто не хватит мощи. Для борьбы за золото нужны не только игроки, нужен статус, опыт, дух победителя. Да, мне возразят: какой-то опыт клуб приобрёл в прошлом сезоне. Это так. Однако одного сезона мало. У конкурентов таких сезонов гораздо больше.

С такой направленностью «Краснодара» он ещё станет претендовать на золото в будущем. Конечно, будет одним из явных лидеров. Но сейчас клубу не хватит опыта. Надо подождать», — сказал Созин в беседе с корреспондентов «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.