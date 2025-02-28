Келлвен — о Николиче: Марко выжимает из каждого в ЦСКА максимум

Защитник московского ЦСКА Келлвен высказался о работе главного тренера команды Марко Николича. Сербский специалист возглавил армейцев перед сезоном-2024/2025.

«Марко выжимает из каждого максимум. Николич хочет, чтобы в ЦСКА была очень высокая конкурентоспособность, хороший прессинг, а также чёткая игра в отборе и обороне. Мы пытаемся максимально впитывать его идеи, чтобы команда отличалась уникальным почерком и стилем, которые выражали бы нашу исключительную идентичность», — приводит слова Келлвена Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».