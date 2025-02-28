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Созин: если вокруг «Крыльев» продолжат раскачивать лодку — они вылетят

Созин: если вокруг «Крыльев» продолжат раскачивать лодку — они вылетят
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о борьбе за выживание в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиге.

«Мне жаль «Оренбург» – думаю, они не вылезут. Но если говорить об их конкурентах, надо смотреть, как финансовые сложности скажутся на «Химках». Никому не желаю того, что случилось с их владельцем, однако это может сыграть для клуба в минус. Хотя важно, что в клуб пришёл опытный директор Поляцкин: с его опытом и футбольным кругозором, думаю, «Химки» получили отличный шанс на сохранение места в РПЛ.

Отдельно надо сказать про «Крылья Советов». Мы смотрим на эти разборки губернатора с самого начала сезона. Не представляю, как при такой расстрельной должности справляться Осинькину. Теперь вот сменилось руководство, а у агентов идут обыски…

Такие передряги до добра не доводят. Если вокруг «Крыльев» продолжат раскачивать лодку весной – они вылетят. И дело не в товарищеских матчах, где они выглядели неубедительно – на то они и товарищеские. Дело в обстановке. Это не может не давить. Будет очень жаль, если такая самобытная команда со стадионом чемпионата мира вылетит в ФНЛ. И причиной этому – вовсе не спорт», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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