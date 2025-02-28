Созин: почему ЦСКА не переходил на ромб с начала сезона? Состав ведь почти не изменился

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о переходе московского ЦСКА на игру по новой тактической схеме.

«Ещё со 2-го тура РПЛ я слышу о том, что ЦСКА при Николиче перейдёт на схему 4-4-2. А схема 5-3-2 – вынужденная история, так как нет игроков и времени перестраиваться. Вот прошли сборы, команда действительно изменила схему, но разве ЦСКА для неё кого-то купил? Появился важнейший игрок для задумок Николича? Нет! Тогда почему нельзя было переходить на ромб с начала сезона? Больше 25 матчей было, с учётом Кубка России! Да, может, поражений было бы больше, но вряд ли это стало бы критичным. Я не понимаю, зачем нужно было упрямо ждать зимы ради нового стиля, когда можно было меняться раньше. Состав ведь почти не изменился», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.