Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: почему ЦСКА не переходил на ромб с начала сезона? Состав ведь почти не изменился

Созин: почему ЦСКА не переходил на ромб с начала сезона? Состав ведь почти не изменился
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о переходе московского ЦСКА на игру по новой тактической схеме.

«Ещё со 2-го тура РПЛ я слышу о том, что ЦСКА при Николиче перейдёт на схему 4-4-2. А схема 5-3-2 – вынужденная история, так как нет игроков и времени перестраиваться. Вот прошли сборы, команда действительно изменила схему, но разве ЦСКА для неё кого-то купил? Появился важнейший игрок для задумок Николича? Нет! Тогда почему нельзя было переходить на ромб с начала сезона? Больше 25 матчей было, с учётом Кубка России! Да, может, поражений было бы больше, но вряд ли это стало бы критичным. Я не понимаю, зачем нужно было упрямо ждать зимы ради нового стиля, когда можно было меняться раньше. Состав ведь почти не изменился», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
«Вряд ли мы успеем друг друга удивить». Николич — о предстоящей игре ЦСКА с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android