Илья Помазун рассказал, как его переход в «Мольде» из ЦСКА сорвался из-за Джанаева

Голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал, как у него в 2019 году сорвался переезд из ПФК ЦСКА в Европу.

— В Европу меня не отпустили в 2019 году, к сожалению. «Мольде» хотел взять меня в аренду на полгода. Там как раз тренером был Сульшер, играл Холанд. Бумага уже была в ЦСКА, клубы договорились, мне сказали, что еду. Я очень обрадовался. А потом приехал на базу за бутсами и услышал, что никуда не уезжаю.

— Почему?

— В ЦСКА тогда должен был прийти Сослан Джанаев, он даже провёл одну тренировку. Но у него в последний момент сорвался переход – меня оставили. Жаль, что тогда не получилось поиграть в Европе, все мечтают об этом. Но сейчас я рад, что в «Спартаке», что тренируюсь в большом клубе, и получаю удовольствие от каждой тренировки, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.