Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Помазун рассказал, как его переход в «Мольде» из ЦСКА сорвался из-за Джанаева

Илья Помазун рассказал, как его переход в «Мольде» из ЦСКА сорвался из-за Джанаева
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал, как у него в 2019 году сорвался переезд из ПФК ЦСКА в Европу.

— В Европу меня не отпустили в 2019 году, к сожалению. «Мольде» хотел взять меня в аренду на полгода. Там как раз тренером был Сульшер, играл Холанд. Бумага уже была в ЦСКА, клубы договорились, мне сказали, что еду. Я очень обрадовался. А потом приехал на базу за бутсами и услышал, что никуда не уезжаю.

— Почему?
— В ЦСКА тогда должен был прийти Сослан Джанаев, он даже провёл одну тренировку. Но у него в последний момент сорвался переход – меня оставили. Жаль, что тогда не получилось поиграть в Европе, все мечтают об этом. Но сейчас я рад, что в «Спартаке», что тренируюсь в большом клубе, и получаю удовольствие от каждой тренировки, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Здоровая конкуренция в ЦСКА? Риторический вопрос». Помазун впервые заговорил в «Спартаке»
Эксклюзив
«Здоровая конкуренция в ЦСКА? Риторический вопрос». Помазун впервые заговорил в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android