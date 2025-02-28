Бывший защитник «Спартака» и «Кубани» Андрей Ещенко высказался о бездействии «Краснодара» на трансферном рынке этой зимой.

— «Краснодар» никого не приобрёл в зимнее трансферное окно.

— Набрать игроков не равно добиться результата. Правильно ли поступил клуб, не взяв никого зимой, мы узнаем только в мае. Это касается всех команд.

— Команде хватит длины скамейки, чтобы достойно завершить оставшийся отрезок?

— До лета осталось всего 12 туров. На этот отрезок состава спокойно хватит.

— Решение не продавать Сперцяна выглядит логично?

— Это внутренняя кухня клуба. Руководство лучше знает, кого надо продавать, а кого нет. Раз его не продали, значит, на него рассчитывают, — приводит слова Ещенко Metaratings.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.