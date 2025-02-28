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Экс-вратарь «Спартака»: Соболев наглый, настырный и толстокожий

Экс-вратарь «Спартака»: Соболев наглый, настырный и толстокожий
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Бывший голкипер «Спартака» Илья Свинов, ныне выступающий за «Уфу», высказался о человеческих качествах Александра Соболева. По словам вратаря, нападающий наглый, настырный и толстокожий. При этом у него достаточно сильная психология — он не обращает внимания на критику в СМИ.

— Каким Соболев был в «Спартаке»?
— Как футболист и человек – он наглый, настырный. Соболев на своей волне, его надо хорошо знать. Он тоже прошёл тяжелый путь, всего добился сам. В целом он нормальный пацан. Понятно, что может учудить что-то необычное, но Александр кайфует с этого, ему это нравится. Может, он питается тем, что про него пишут плохое или хорошее. В плане психологии Соболев молодец. Бывает, СМИ пишут неприятные вещи, но через это тоже надо пройти. У него с этим проблем нет, потому что Соболев толстокожий, — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

Напомним, прошлым летом Соболев перешёл из «Спартака» в «Зенит». За месяц до перехода красно-белые отстранили Александра от тренировок за демонстративное желание уйти и токсичное поведение (такая информация появилась в СМИ).

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