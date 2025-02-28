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Тео Бонгонда: «Спартак» заслуживает выиграть что-то значимое

Тео Бонгонда: «Спартак» заслуживает выиграть что-то значимое
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Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда полагает, что красно-белые заслужили выиграть какой-либо трофей. По словам Тео, «Спартак» не должен оставаться долго без крупных трофеев.

«Я убеждён, что «Спартак» заслуживает выиграть что-то значимое. Такой клуб не должен оставаться без трофеев подолгу. Мы проделали большую работу этой зимой. Надеюсь, уже в это воскресенье успешно начнём движение к главной цели», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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