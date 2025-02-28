Помазун — о переходе в «Спартак»: лидер фанатского движения ЦСКА меня поддержал

Вратарь «Спартака» Илья Помазун высказался о реакции на свой переход в стан красно-белых из ПФК ЦСКА.

— Были ли те, кто остро воспринял переход из ЦСКА в «Спартак»?

— Наверняка были, но до меня ни одного гневного сообщения не долетело. Понимаю, что некоторые фанаты ЦСКА могли воспринять это болезненно. Но я общался с лидером фанатского движения. Он меня поддержал, сказал, что не осуждает и что многие из активных фанатов меня поддерживают. Все понимают, что мне пора было уходить, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.