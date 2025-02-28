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Акинфеев назвал самый памятный момент за карьеру в ЦСКА

Акинфеев назвал самый памятный момент за карьеру в ЦСКА
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Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что победа в Кубке УЕФА является для него самым памятным моментом за всю карьеру в столичном клубе. ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг».

«Естественно, победа в Кубке УЕФА является для меня самым памятным моментом за карьеру в ЦСКА», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В нынешнем сезоне опытнейший вратарь провёл 17 матчей во всех турнирах, пропустив 14 мячей. Четыре раза россиянин сохранял свои ворота в неприкосновенности. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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