Балахнин предположил, почему в «Ростове» решили назначить тренером Альбу, а не Онопко

Российский тренер Сергей Балахнин предположил, почему в «Ростове» решили назначить главным тренером команды Джонатана Альбу, а не Виктора Онопко, который тоже работал в штабе Валерия Карпина.

«Конечно, в тренерском плане Онопко лучше Альбы, но испанец лучше знает команду, ведь больше работает в «Ростове». Наверное, после работы с Карпиным Онопко решил отдохнуть и набраться сил, работая теперь у Альбы. Не думаю, что Виктор Савельевич не хочет брать на себя груз ответственности за вторую часть сезона команды. Но не хочу гадать на кофейной гуще, в «Ростове» решили назначить Альбу. Можно предположить, что Онопко присоединится к Карпину в другой команде, поэтому не хочет быть главным в «Ростове», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.