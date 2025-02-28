Рахимов: у «Зенита» в этом году солидный юбилей, им нужнее чемпионство

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от чемпионской гонки в этом сезоне Российской Премьер-Лиги. Рахимов отметил, что «Зениту», который в мае празднует 100-летний юбилей, вероятно, чемпионство нужно больше, чем кому бы то ни было.

— Главное ожидание в преддверии рестарта РПЛ – конечно, развязка чемпионской гонки. На ваш взгляд, у кого из фаворитов больше шансов по итогу забрать золото?

— У «Зенита» в этом году солидный юбилей, им, наверное, нужнее (улыбается). Но мы видим, что «Спартак» в этом сезоне может составить им достойную конкуренцию. Нельзя исключать и «Краснодар» в борьбе за чемпионство. Поэтому допускаю вариант, что борьба за чемпионство будет идти до последнего тура, — приводит слова Рахимова «Татар-информ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Рубин» — восьмой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».