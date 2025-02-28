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Александр Овечкин обратился к Артёму Дзюбе перед рестартом сезона РПЛ

Александр Овечкин обратился к Артёму Дзюбе перед рестартом сезона РПЛ
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Известный российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к нападающему «Акрона» Артёму Дзюбе перед рестартом сезона РПЛ. Видео с обращением Овечкина выложила пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале клуба.

«Погоня за рекордом продолжается на двух континентах. Ови рвётся к величию в НХЛ, а Артём Дзюба стремится стать лучшим в истории российского футбола. Заряд мотивации получен. Уверены, что Артём Сергеевич не подведёт!» — сказано в сообщении пресс-службы «Акрона».

Дзюба — второй лучший бомбардир среди россиян. Артём уступает по этому показателю только завершившему карьеру Александру Кержакову. Овечкина отделяет 11 шайб от рекорда Уэйна Гретцки по наибольшему количеству голов за карьеру.

Для тольяттинской команды сезон Российской Премьер-Лиги возобновится в субботу, 1 марта. В этот день «Акрон» сыграет с «Пари НН» на выезде. Игра начнётся в 14:00 мск.

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