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Илья Помазун извинился перед болельщиками «Урала» за слова своего бывшего агента

Илья Помазун извинился перед болельщиками «Урала» за слова своего бывшего агента
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Голкипер «Спартака» Илья Помазун извинился перед болельщиками «Урала» за слова своего бывшего агента, который назвал Екатеринбург «страшным сном».

— Тебе есть что сказать ЦСКА?
— Я благодарен клубу за всё, что было в моей карьере, за то, что отпустили меня. Повторюсь, никаких обид нет. Мне, кстати, хочется перед болельщиками «Урала» извиниться.

— За что?
— Болельщики обижены на меня из-за высказываний моего агента — Алексея Сафонова, с которым я больше не работаю. Я его позицию не разделяю.

— Что агент говорил?
— Что Екатеринбург — это страшный сон. Я так не считаю. Спасибо болельщикам «Урала» за то, что верили в меня и поддерживали, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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