Дренте рассказал о ритуале «Реала» с бросанием дротиков в фотографии игроков «Барселоны»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Ройстон Дренте рассказал о предматчевом ритуале перед играми с каталонской «Барселоной».

«Когда был в «Реале», я, конечно же, ненавидел «Барселону». Мы, мадридисты, за неделю до «эль класико» расклеивали в раздевалке плакаты с фотографиями игроков «Барсы», с изображениями Месси… и бросали в них дротики», — приводит слова Дренте AS.

Дренте является воспитанником «Фейеноорда». Нидерландец перешёл в «Аланию» в феврале 2013 года, но спустя полгода покинул команду. Всего хавбек провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Также он выступал за мадридский «Реал», «Эркулес», «Эвертон», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Кайсери Эрджиесспор», «Бани Яс», «Ксеркес» и «Спарту». За сборную Нидерландов сыграл одну встречу.