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Вратарь «Спартака» Помазун высказался о своих отношениях с Акинфеевым

Вратарь «Спартака» Помазун высказался о своих отношениях с Акинфеевым
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Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун, ранее выступавший за ПФК ЦСКА, высказался о своих взаимоотношениях с легендарным вратарём армейцев Игорем Акинфеевым.

— Какие у тебя отношения с Акинфеевым?
— Хорошие, рабочие. Сейчас вот на равных подсказывали молодым ребятам. С возрастом хоть какой-то опыт всё-таки появился, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

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