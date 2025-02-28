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Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 24-го тура Лиги 1 с «Реймсом». Таким образом, хавбек пропустит предстоящую игру, которая состоится сегодня, 28 февраля, и пройдёт на стадионе «Луи II».

Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:45 МСК
Монако
Монако
Не начался
Реймс
Реймс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 23 туров чемпионата Франции «Монако» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

В нынешнем сезоне Александр сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

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