Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Реймсом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 24-го тура Лиги 1 с «Реймсом». Таким образом, хавбек пропустит предстоящую игру, которая состоится сегодня, 28 февраля, и пройдёт на стадионе «Луи II».

После 23 туров чемпионата Франции «Монако» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

В нынешнем сезоне Александр сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.