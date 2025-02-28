Кузьмичёв: Батраков в «Реале Сосьедад»? На мой взгляд, Лёша заслуживает большего

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, считает, что российский хавбек заслуживает перейти в клуб получше, чем «Реал Сосьедад». В составе испанской команды играет полузащитник Арсен Захарян.

— Желание попробовать себя в большом клубе в хорошем европейском чемпионате у Батракова, конечно, есть.

– Что такое «большой клуб»?

– Участник Лиги чемпионов из чемпионатов Англии, Испании, Италии и Германии. Не хочется делать промежуточный шаг и переходить в средний клуб.

– «Реал Сосьедад» – средний клуб?

– На мой взгляд, Батраков достоин большего. Но здесь я могу быть необъективен, — приводит слова Кузьмичёва Sports.ru.

Алексей Батраков дебютировал за основную команду «Локомотива» в марте прошлого года, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). В текущем сезоне на счету 19-летнего воспитанника железнодорожников 11 голов и восемь голевых передач в 23 встречах РПЛ и Фонбет Кубка России. Батраков является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом «Локомотива» в текущем сезоне. Во всём чемпионате России больше Батракова (10 голов) забил только нападающий «Спартака» Манфред Угальде (15 голов).