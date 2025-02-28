Ройстон Дренте назвал имя самого заядлого тусовщика в составе «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Ройстон Дренте рассказал, кто из футболистов «сливочных» был самым заядлым тусовщиком. Футболист выступал за «Реал» с 2007 по 2010 год.

«Я устраивал вечеринки у себя дома. (Гонсало) Игуаин был самым заядлым тусовщиком. Он всегда спрашивал меня, когда я собираюсь устраивать вечеринки. Гути тоже приходил. Криштиану, например, был другим, он никогда не приходил», — приводит слова Дренте AS.

Дренте является воспитанником «Фейеноорда». Нидерландец перешёл в «Аланию» в феврале 2013 года, но спустя полгода покинул команду. Всего хавбек провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Также он выступал за мадридский «Реал», «Эркулес», «Эвертон», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Кайсери Эрджиесспор», «Бани Яс», «Ксеркес» и «Спарту». За сборную Нидерландов сыграл одну встречу.