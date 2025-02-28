Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ройстон Дренте назвал имя самого заядлого тусовщика в составе «Реала»

Ройстон Дренте назвал имя самого заядлого тусовщика в составе «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Ройстон Дренте рассказал, кто из футболистов «сливочных» был самым заядлым тусовщиком. Футболист выступал за «Реал» с 2007 по 2010 год.

«Я устраивал вечеринки у себя дома. (Гонсало) Игуаин был самым заядлым тусовщиком. Он всегда спрашивал меня, когда я собираюсь устраивать вечеринки. Гути тоже приходил. Криштиану, например, был другим, он никогда не приходил», — приводит слова Дренте AS.

Дренте является воспитанником «Фейеноорда». Нидерландец перешёл в «Аланию» в феврале 2013 года, но спустя полгода покинул команду. Всего хавбек провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых стал автором трёх забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Также он выступал за мадридский «Реал», «Эркулес», «Эвертон», «Рединг», «Шеффилд Уэнсдей», «Кайсери Эрджиесспор», «Бани Яс», «Ксеркес» и «Спарту». За сборную Нидерландов сыграл одну встречу.

Материалы по теме
Дренте рассказал о ритуале «Реала» с бросанием дротиков в фотографии игроков «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android