Магомед Адиев высказался о назначении аналитика «Ростова» Альбы главным тренером команды

Экс главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о назначении бывшего аналитика «Ростова» Джонатана Альбы главным тренером команды.

«Ростов» правильно сделал, что после ухода Карпина оставил главным сотрудника его штаба. Это означает, что требования, принципы и тренировочный процесс останутся прежними. Если бы пришёл новый специалист и начал менять всё за несколько дней до рестарта чемпионата, всё могло бы повернуться в худшую сторону. Для футболистов это сложно. В действиях руководителей «Ростова» в этом случае есть последовательность», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.