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Сенников оценил шансы ЦСКА попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона

Сенников оценил шансы ЦСКА попасть в топ-3 РПЛ по итогам сезона
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников полагает, что ЦСКА будет затруднительно завершить текущий сезон в топ-3 РПЛ.

«ЦСКА входит в список наших топ-клубов. Армейцев вряд ли обгонят «Ростов» и «Рубин». ЦСКА выше по уровню игроков и другим параметрам. Николич проводит в ЦСКА первый сезон, так что не стоит ждать от него результата уже сейчас. Мало шансов, что ЦСКА заберётся в тройку в этом сезоне. Но по прошлому сезону мы поняли, что в РПЛ возможно всё», — приводит слова Сенникова Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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