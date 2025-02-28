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Игрок «Спартака» Бонгонда: ничего плохого о России не скажу, здесь безопасно

Игрок «Спартака» Бонгонда: ничего плохого о России не скажу, здесь безопасно
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Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что в России чувствует себя в безопасности. Форвард призвал всех футболистов опираться только на собственное мнение при возможности перебраться в какой-либо российский клуб. Тео выступает за красно-белых с 2023 года.

— Многие легионеры стараются узнать что-то о России у знакомых, когда у них возникает вариант перехода в нашу лигу. Что бы ты рассказал об РПЛ, если тебя спросят?
— Я посоветую опираться только на собственное мнение. Не верить всему, что пишут и показывают в медиа. Лично для меня Россия стала одним из самых безопасных мест из всех, что я видел в своей жизни. По крайней мере, мой опыт именно такой. И ничего плохого о России я точно не скажу, — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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