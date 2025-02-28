Кузьмичёв: «Локомотив» хочет прописать бо́льшую сумму отступных в контракте с Батраковым

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, что железнодорожники хотят прописать как можно бо́льшую сумму отступных в новом контракте с хавбеком. При этом сторона игрока пытается договориться с клубом о снижении этой суммы.

– Какой должна быть сумма отступных?

– Это непростой пункт в наших переговорах с клубом. Естественно, «Локо» хочет прописать как можно бо́льшую сумму, а мы – как можно меньшую. Нам нужно сойтись на реальной сумме.

– € 20 млн – реальная сумма?

– Для европейских клубов – скорее нет. Это предел, по-моему, у нас за такие или большие деньги уезжали только Александр Головин и Матвей Сафонов. Так что мы постараемся скорректировать эту сумму, — приводит слова Кузьмичёва Sports.ru.

Алексей Батраков дебютировал за основную команду «Локомотива» в марте прошлого года, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). В текущем сезоне на счету 19-летнего воспитанника железнодорожников 11 голов и восемь голевых передач в 23 встречах РПЛ и Фонбет Кубка России. Батраков является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом «Локомотива» в текущем сезоне. Во всём чемпионате России больше Батракова (10 голов) забил только нападающий «Спартака» Манфред Угальде (15 голов).