Широков — о трансферах «Краснодара»: на данный момент стабильность даже лучше усиления

Бывший российский полузащитника Роман Широков высказался о работе «Краснодара» на трансферном рынке. Напомним, этой зимой «быки» не приобрели ни одного футболиста.

— Может ли осложниться ситуация «Краснодара» с учётом гораздо более масштабной закупки «Спартака» и «Зенита»?

— Нет. Акцент делается на более сплочённый коллектив. Может быть, не видят смысла его усиливать — могут сломаться механизмы. Покупка ради покупки — для чего? Значит, не нашли более сильного футболиста на позиции. А тратить деньги просто так не захотели — абсолютно здравая позиция.

У «Краснодара» и в первой части чемпионата всё было неплохо. Только в начале сезона сыграли много матчей вничью. Но они же их даже не проиграли. У «Краснодара» паритет по набранным очкам. Ничего критичного не вижу — у них всё достаточно неплохо. Стабильность — признак мастерства. На данный момент стабильность даже лучше усиления. Всё это гадание на кофейной гуще. Весенняя часть всегда непредсказуемая. Весной аутсайдеры зачастую внезапно начинают набирать очки — это тоже надо учитывать, — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.