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Илья Помазун: Николич сказал: «Кажется, кроме «Спартака», у тебя вариантов и нет»

Илья Помазун: Николич сказал: «Кажется, кроме «Спартака», у тебя вариантов и нет»
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Голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал о позиции главного тренера ЦСКА Марко Николича по поводу его перехода в стан красно-белых.

— Николич аргументировал своё решение тем, что игроки ЦСКА вообще не могут высказываться в подобном ключе о «Спартаке».

— Ты пытался поспорить?
— Да. Я сказал, что для футболиста главное никогда не говорить «нет». Лучше сказать «может быть». А то сначала целуешь эмблему, говоришь, что никуда не перейдёшь, а потом переходишь — выглядит так себе. Это нечестно по отношению к фанатам. Тем более четыре последние года я отыграл в «Урале».

— Николич воспринял твои аргументы?
— Он меня очень внимательно выслушал, сказал, что всё понимает. Самое интересное: мы начали обсуждать, куда бы я мог перейти, какие варианты. И Марко сказал: «Слушай, а кажется, кроме «Спартака»-то, у тебя в России вариантов и нет» (смеётся).

У меня хорошие отношения с Марко, со всеми в ЦСКА поздороваюсь, пообщаюсь, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

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