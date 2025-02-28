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Илья Помазун: второй вратарь ЦСКА изначально подписывается под тем, что играть не будет

Илья Помазун: второй вратарь ЦСКА изначально подписывается под тем, что играть не будет
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Голкипер «Спартака» Илья Помазун заявил, что у него практически не было шансов закрепиться в московском ПФК ЦСКА.

— Считаешь, что недополучил шансов?
— Да у меня шансов-то было сколько? Три? Четыре? Дебют, потом меня вернули на два матча – и всё. Я всегда понимал, что Акинфеев будет играть 90% встреч, а играть только на Кубок — такое себе. Ладно сейчас — Кубок изменился. Я Славе Торопу по-доброму завидую, что у него так много матчей, что он может развиваться. Когда я был в ЦСКА, мы ездили на Кубок вторым составом и частенько из него вылетали. Особо не разовьёшься.

— Акинфеев действительно настолько тебя сильнее?
— Он — легенда клуба, 22 года на высшем уровне, стабилен. Игорь — топ. Второй вратарь ЦСКА изначально подписывается под тем, что играть не будет. Можешь набраться опыта, но потом надо искать варианты, чтобы проявлять себя. Я понял, что надо уходить как можно раньше, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

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