Илья Помазун: второй вратарь ЦСКА изначально подписывается под тем, что играть не будет

Голкипер «Спартака» Илья Помазун заявил, что у него практически не было шансов закрепиться в московском ПФК ЦСКА.

— Считаешь, что недополучил шансов?

— Да у меня шансов-то было сколько? Три? Четыре? Дебют, потом меня вернули на два матча – и всё. Я всегда понимал, что Акинфеев будет играть 90% встреч, а играть только на Кубок — такое себе. Ладно сейчас — Кубок изменился. Я Славе Торопу по-доброму завидую, что у него так много матчей, что он может развиваться. Когда я был в ЦСКА, мы ездили на Кубок вторым составом и частенько из него вылетали. Особо не разовьёшься.

— Акинфеев действительно настолько тебя сильнее?

— Он — легенда клуба, 22 года на высшем уровне, стабилен. Игорь — топ. Второй вратарь ЦСКА изначально подписывается под тем, что играть не будет. Можешь набраться опыта, но потом надо искать варианты, чтобы проявлять себя. Я понял, что надо уходить как можно раньше, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.