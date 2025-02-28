Дзюба ответил Овечкину, пожелавшему футболисту стать лучшим российским бомбардиром

Форвард «Акрона» Артём Дзюба ответил известному российскому хоккеисту, нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, пожелавшему футболисту удачи в оставшейся части нынешнего сезона РПЛ, а также стать лучшим российским бомбардиром.

«Саня, привет. Спасибо тебе огромное от лица «Акрона» и от меня лично. Тебе удачи, чтобы «Вашингтон» занял первое место в регулярке и поборолся за Кубок Стэнли. Конечно же, вся страна, в том числе и мы, и я, мы все за тебя болеем. И давай уже скорее побей этот рекорд долгожданный. Удачи тебе, без травм самое главное. Пока-пока», — сказал Дзюба в видео в телеграм-канале «Акрона».

На текущий момент Овечкину осталось забросить 11 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Дзюба — второй лучший бомбардир среди россиян (232 гола). 36-летний форвард уступает по этому показателю только завершившему карьеру Александру Кержакову (233 гола).

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