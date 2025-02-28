Дьяков: возможно, болельщики «Ростова» будут освистывать и даже оскорблять Глебова

Бывший футболист «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от встречи команд в 19-м туре чемпионата России. Матч пройдёт в воскресенье, 2 марта. Полузащитник «Динамо» Данил Глебов может дебютировать за новый клуб во встрече с бывшей командой.

«Почему бы Личке не выпустить Глебова на матч с «Ростовом» в старте? Марцел давно хотел видеть этого футболиста в составе. У Глебова было время для подготовки, и он знает сильные и слабые стороны «Ростова». Стоит ждать Данила в основе.

Возможно, болельщики «Ростова» будут освистывать и даже оскорблять Глебова. Если вспомнить мой переход из ростовской команды в «Динамо» и первый матч с «Ростовом», фанаты свистели во время игры и относились не особо тепло. Хотя в «Ростове» всегда всё было хорошо», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.