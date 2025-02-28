Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 26-го тура Примеры сезона-2024/2025

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 26-го тура Примеры сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, матчем «Вальядолид» — «Лас-Пальмас» стартует 26-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 26-го тура Примеры (время — московское):

28 февраля, пятница:

23:00. «Вальядолид» — «Лас-Пальмас».

1 марта, суббота:

16:00. «Жирона» – «Сельта»;
18:15. «Райо Вальекано» – «Севилья»;
20:30. «Бетис» – «Реал» Мадрид;
23:00. «Атлетико» Мадрид – «Атлетик» Бильбао.

2 марта, воскресенье:

16:00. «Леганес» – «Хетафе»;
18:15. «Барселона» – «Реал Сосьедад»;
20:30. «Мальорка» – «Алавес»;
23:00. «Осасуна» – «Валенсия».

3 марта, понедельник:

23:00. «Вильярреал» — «Эспаньол».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона». Команда набрала 54 очка за 25 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработав 54 очка. На третьем месте находится мадридский «Атлетико» (53).

Турнирная таблица Примеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android