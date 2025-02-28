Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 26-го тура Примеры сезона-2024/2025

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Сегодня, 28 февраля, матчем «Вальядолид» — «Лас-Пальмас» стартует 26-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 26-го тура Примеры (время — московское):

28 февраля, пятница:

23:00. «Вальядолид» — «Лас-Пальмас».

1 марта, суббота:

16:00. «Жирона» – «Сельта»;

18:15. «Райо Вальекано» – «Севилья»;

20:30. «Бетис» – «Реал» Мадрид;

23:00. «Атлетико» Мадрид – «Атлетик» Бильбао.

2 марта, воскресенье:

16:00. «Леганес» – «Хетафе»;

18:15. «Барселона» – «Реал Сосьедад»;

20:30. «Мальорка» – «Алавес»;

23:00. «Осасуна» – «Валенсия».

3 марта, понедельник:

23:00. «Вильярреал» — «Эспаньол».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона». Команда набрала 54 очка за 25 матчей. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработав 54 очка. На третьем месте находится мадридский «Атлетико» (53).