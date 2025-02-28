Помазун: после путешествий начинаешь больше ценить степень развития наших городов

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун рассказал о путешествиях.

— Ты перед интервью сказал, что после нашего разговора пойдёшь заниматься английским. Давно учишь?

— Четыре года, ещё в Екатеринбурге начал. Сейчас мне хватает уровня, чтобы комфортно чувствовать себя в поездках, общаться с тренером вратарей, легионерами «Спартака».

— Ну по поездкам ты многим футболистам фору дашь.

— У меня из континентов не было только Антарктиды и Южной Америки. Мне важно путешествовать, чтобы посмотреть, как живут другие — какие проблемы, что хорошего, что плохого. После путешествий начинаешь больше ценить степень развития наших городов. Москва и Екатеринбург, где я жил — в топе лучших городов мира по уровню комфорта.

Но в путешествиях появляется насмотренность, видишь другие культуры, переносишь что-то на себя.

— Топ-1 страна для жизни из увиденных?

— Наверное, Австралия. Нет таксы, бешеных процентов. Очень вкусный кофе! Все доброжелательные, роскошная природа. Хочу вернуться в Австралию, взять машину и погонять по всему континенту. А сколько животных! Если кто не знает, кенгуру там в два раза больше, чем людей.

— Осталось закрыть гештальт с континентами.

— Да, хотим поехать в Чили, Бразилию. Ну и Антарктида — из Аргентины через пролив Дрейка. Было бы вообще супер! — сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.