Роман Широков: «Ростов» выбрал оптимальное решение — Альба работал с командой

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о переменах в «Ростове». После ухода Валерия Карпина с поста главного тренера клуба его заменил бывший помощник Джонатан Альба.

«Нормально отношусь к назначению Альбы главным тренером «Ростова». Он же работал с Карпиным, знает команду. «Ростов» прекрасно осознаёт, какие у них есть люди внутри, когда принимают решения: кому можно доверить пост, а кому — нет. Мне кажется, выбрали оптимальное решение. Не спонтанно же это было», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 26 очков за 18 матчей.