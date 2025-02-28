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Роман Широков: «Ростов» выбрал оптимальное решение — Альба работал с командой

Роман Широков: «Ростов» выбрал оптимальное решение — Альба работал с командой
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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о переменах в «Ростове». После ухода Валерия Карпина с поста главного тренера клуба его заменил бывший помощник Джонатан Альба.

«Нормально отношусь к назначению Альбы главным тренером «Ростова». Он же работал с Карпиным, знает команду. «Ростов» прекрасно осознаёт, какие у них есть люди внутри, когда принимают решения: кому можно доверить пост, а кому — нет. Мне кажется, выбрали оптимальное решение. Не спонтанно же это было», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 26 очков за 18 матчей.

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