«Ростов» представил новую юбилейную форму на оставшуюся часть сезона

«Ростов» в социальных сетях презентовал новый комплект игровой формы, посвящённый 95-летию клуба.
Фото: ФК «Ростов»
«Ростов-на-Дону – истинное сердце юга.
Город с богатой историей и неповторимой атмосферой, где традиции встречаются с современностью, а каждый уголок пропитан духом южной культуры.
При создании комплекта игровой формы, приуроченной к 95-летию клуба, мы стремились сохранить дух и самобытность нашего любимого города, отразить его яркие цвета и невероятную энергетику.
Вторую половину сезона основная команда «Ростова» проведёт в юбилейной игровой форме», — написано в сообщении.
Видео доступно на странице «Ростова» в социальной сети «ВКонтакте».
«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 26 очков за 18 матчей.