Свинов: Промес всегда был на позитиве, кайфарик. Ещё Квинси очень смешно матерился

Бывший вратарь «Спартака» Илья Свинов ответил, хотел ли бы он, чтобы экс-нападающий красно-белых Квинси Промес вернулся в московский клуб.

«Надо учитывать его возраст. Если Квинси будет приносить пользу, то почему бы его не вернуть. Он легенда «Спартака», болельщики его любят. Промес запомнился мне сильным футболистом, он всегда был на позитиве, кайфарик. Менталитет у него необычный, Квинси очень уверен в себе. В плане менталитета он похож на Майкла Джордана. Квинси всегда делал то, что говорил. Если бы было наоборот, появились бы вопросы. С ним было интересно в раздевалке и на поле.

Хорошо ли Квинси говорил по-русски? Он очень смешно матерился, я до слёз смеялся. Промес чуть-чуть неправильно говорит некоторые нецензурные слова, и это очень смешно. Например, у него упадёт бутылка воды, и он по-русски матерится, это прям мегасмешно», — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

33-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых Промес завоевал золотые медали чемпионата России. Сейчас Промес играет за «Дубай Юнайтед».

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде запрещённых веществ.

Самые титулованные футбольные клубы России: