Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Свинов: Промес всегда был на позитиве, кайфарик. Ещё Квинси очень смешно матерился

Свинов: Промес всегда был на позитиве, кайфарик. Ещё Квинси очень смешно матерился
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» Илья Свинов ответил, хотел ли бы он, чтобы экс-нападающий красно-белых Квинси Промес вернулся в московский клуб.

«Надо учитывать его возраст. Если Квинси будет приносить пользу, то почему бы его не вернуть. Он легенда «Спартака», болельщики его любят. Промес запомнился мне сильным футболистом, он всегда был на позитиве, кайфарик. Менталитет у него необычный, Квинси очень уверен в себе. В плане менталитета он похож на Майкла Джордана. Квинси всегда делал то, что говорил. Если бы было наоборот, появились бы вопросы. С ним было интересно в раздевалке и на поле.

Хорошо ли Квинси говорил по-русски? Он очень смешно матерился, я до слёз смеялся. Промес чуть-чуть неправильно говорит некоторые нецензурные слова, и это очень смешно. Например, у него упадёт бутылка воды, и он по-русски матерится, это прям мегасмешно», — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

33-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых Промес завоевал золотые медали чемпионата России. Сейчас Промес играет за «Дубай Юнайтед».

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде запрещённых веществ.

Материалы по теме
«Он скучает». Зобнин — о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android