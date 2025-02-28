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Тренер сборной России Николай Писарев: все понимают, что нас в скором времени вернут

Тренер сборной России Николай Писарев: все понимают, что нас в скором времени вернут
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Тренер национальной команды России Николай Писарев допустил, что российская сборная в скором времени будет допущена до участия в международных турнирах. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

— Как выглядит работа Карпина на посту главного тренера сборной России с учётом его потери работы на клубном уровне?
— Я это сразу на себе почувствовал. Узнав об этом, я сдал билет на матч «Зенит» — ЦСКА и отправился в турне в Краснодар и Ростов-на-Дону.

— Много футболистов отказываются ехать?
— Никто не отказывается. Все хотят приезжать в сборную и понимают, что нас в скором времени вернут, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Замбии.

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