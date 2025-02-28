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Илья Помазун: своим решением отстранить меня Николич помог мне перейти в «Спартак»

Илья Помазун: своим решением отстранить меня Николич помог мне перейти в «Спартак»
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Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун высказался о переходе в клуб из столичного ЦСКА. Ранее сообщалось, что Помазун был отстранён от работы с основным составом ЦСКА из-за того, что в интервью допустил переход в «Спартак».

— У тебя осталась обида на ЦСКА?
— Нет. Тренер решил меня отстранить, я это решение принял. Понимал, что мне кровь из носу надо уходить. Хорошо, что всё сложилось. Когда всё стало очевидно, клубы договорились за пару дней, за что я благодарен. Кто знает, что было бы, если бы меня не отстранили. В какой-то степени Марко своим решением помог мне перейти в «Спартак».

— Каким образом?
— Если бы он меня не отстранил, вряд ли был бы возможен пересмотр контракта. Не факт, что трансфер в «Спартак» состоялся бы, если бы отстранения не было, — сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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