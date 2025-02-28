Защитник «Локомотива» Агеев перешёл в «Торпедо-БелАЗ»

Защитник московского «Локомотива» Арсений Агеев на правах аренды присоединился к «Торпедо-БелАЗ» из белорусского Жодина. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Арсений Агеев Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

«Желаем Арсению дальнейшего развития и как можно больше игровой практики», — говорится в заявлении красно-зелёных.

Аренда рассчитана до конца 2025 года.

Последние полгода Агеев выступал в аренде другой команды из Беларуси — дзержинского «Арсенала».

Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 250 тыс.