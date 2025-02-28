Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Локомотива» Агеев перешёл в «Торпедо-БелАЗ»

Защитник «Локомотива» Агеев перешёл в «Торпедо-БелАЗ»
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Арсений Агеев на правах аренды присоединился к «Торпедо-БелАЗ» из белорусского Жодина. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Арсений Агеев

Арсений Агеев

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

«Желаем Арсению дальнейшего развития и как можно больше игровой практики», — говорится в заявлении красно-зелёных.

Аренда рассчитана до конца 2025 года.

Последние полгода Агеев выступал в аренде другой команды из Беларуси — дзержинского «Арсенала».

Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 250 тыс.

Материалы по теме
«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android