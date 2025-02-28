«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ

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Сегодня, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы играющих команд:

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Агаларов, Магомедов, Касинтура.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Фассон, Монтес, Баринов, Батраков, Годяев, Сулейманов, Пиняев.

После 18 туров РПЛ «Динамо» Махачкала располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.