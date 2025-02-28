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Гришин: будем надеяться, что Вагнер Лав кого-то хорошего привезёт для ЦСКА

Гришин: будем надеяться, что Вагнер Лав кого-то хорошего привезёт для ЦСКА
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал новость, что руководство армейцев общалось с экс-нападающим Вагнером Лавом на предмет сотрудничества. Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что Вагнер Лав мог бы приносить пользу клубу на латиноамериканском трансферном рынке.

«Это хорошая новость. Во-первых, Вагнер Лав – человек, который принёс много побед и титулов для ЦСКА. Во-вторых, его уважают и в клубе, и болельщики. Я так понял, что он может быть скаутом в Бразилии. Вагнер Лав разбирается в футболистах, потому что он много играл. Думаю, это усиление для ЦСКА в том плане, что будут отслеживаться все футболисты, играющие в Бразилии.

Есть ли шанс, что привезёт молодого Вагнера? Шанс есть всегда. Можно долго искать футболистов, но сложно найти бриллиант среди тысячи футболистов. Однако Вагнеру легче будет ориентироваться на своём рынке. Будем надеяться, что он кого-то хорошего привезёт для ЦСКА. Но пока Вагнер – действующий футболист, и мы следим за его успехами и желаем ему здоровья и больше голов», – приводит слова Гришина Metaratings.

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