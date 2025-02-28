Экс-игрок «Оренбурга» Гойкович: «Спартак» не играет в еврокубках. Зачем столько тратить?

Бывший защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович ответил, смогут ли трансферы, осуществлённые «Спартаком» в нынешнем сезоне, помочь красно-белым выиграть Российскую Премьер-Лигу.

— «Спартак» потратил на трансферы в этом сезоне под € 60 млн. Верите, что они смогут стать чемпионами, или с «Зенитом» бороться бессмысленно, сколько бы ты ни заплатил за новичков?

— Это большие деньги для России на данный момент. Команда не играет в еврокубках. Зачем столько тратить? Хотя и «Зенит» тратит не меньше. Но я бы хотел, чтобы что-то поменялось в РПЛ, чтобы чемпионом стали «Динамо», «Спартак», «Краснодар».

Честно, надеюсь, что в этом сезоне «Спартак» будет первым. Плюс все видели, что у Деяна Станковича есть качества, но в этом сезоне ему сложно завоевать золото, — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Согласно данным портала Transfermarkt, самой дорогой покупкой красно-белых в нынешнем сезоне стал нападающий Ливай Гарсия, приобретённый в зимнее трансферное окно у АЕКа за € 18,7 млн. Вторым по стоимости является переход атакующего полузащитника Эсекьеля Барко из «Ривер Плейт» минувшим летом за € 14 млн.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

Как появился «Спартак»: