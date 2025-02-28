Адиев: в «Оренбурге» дали Слишковичу время, но вряд ли ситуация в таблице изменится

Российский тренер Магомед Адиев оценил перспективы «Оренбурга» в текущем сезоне чемпионата России. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков за 18 матчей.

«У меня тоже есть ощущение, что «Оренбург» вылетит из Премьер-Лиги. Слишкович в конце первой части чемпионата говорил, что команда плохо подготовлена функционально. Что нужен больший отрезок для подготовки, и он выправит положение «Оренбурга» в таблице. Руководство дало ему это время. И мне как тренеру будет очень интересно посмотреть, как «Оренбург» будет выглядеть весной, что перестроил Слишкович. Два, максимум три тура покажут, сможет ли команда навязать борьбу и остаться в РПЛ. Но мне кажется, с учётом их потерь, что вряд ли они изменят ситуацию», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.