Сенников: если «Зенит» будет играть в полную силу, у конкурентов не останется шансов

Бывший футболист Дмитрий Сенников высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Если «Зенит» будет играть в полную силу, у его конкурентов практически не останется шансов на чемпионство. Но за два тура до перерыва «Зенит» не был на ходу и не показывал свой настоящий уровень. Декабрьские осечки могут повлиять на итоги сезона. Возможно, из-за них руководство клуба приняло решение поменять состав и купить новых игроков, которые будут показывать свою силу», — приводит слова Сенникова Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков за 18 матчей. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит», заработав 39 очков. На третьей строчке находится московский «Спартак», у которого 37 очков.