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Матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив» пройдёт с использованием контрастных мячей

Матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив» пройдёт с использованием контрастных мячей
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Российская Премьер-Лига в социальных сетях сообщила, что матч 19-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Локомотив» пройдёт с использованием контрастных мячей. Встреча состоится сегодня, 28 февраля. Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По решению главного арбитра встречи «Динамо» Махачкала — «Локомотив» Алексея Сухого матч на «Анжи Арене» пройдёт с использованием контрастных мячей в связи с погодными условиями», — написано в сообщении.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 очков за 18 встреч. «Локомотив» (35) располагается на пятой строчке.

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