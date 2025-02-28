Матч «Динамо» Махачкала — «Локомотив» пройдёт с использованием контрастных мячей

Российская Премьер-Лига в социальных сетях сообщила, что матч 19-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Локомотив» пройдёт с использованием контрастных мячей. Встреча состоится сегодня, 28 февраля. Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«По решению главного арбитра встречи «Динамо» Махачкала — «Локомотив» Алексея Сухого матч на «Анжи Арене» пройдёт с использованием контрастных мячей в связи с погодными условиями», — написано в сообщении.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 очков за 18 встреч. «Локомотив» (35) располагается на пятой строчке.