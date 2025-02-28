«Есть «Зенит» и все остальные». Погребняк — о фаворите в борьбе за победу в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Павел Погребняк ответил, кого он считает фаворитом чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит». Есть эта команда и все остальные. Петербургский клуб шесть раз подряд становился чемпионом страны, так что в такой ситуации глупо кого-то другого считать фаворитом. Да, случилось недоразумение в конце прошлого года — сенсационные домашние поражения от «Крыльев Советов» и «Акрона». Не будь таких осечек, зенитовцы ушли бы на зимний перерыв с отрывом в шесть очков от конкурентов. Можно сказать, во многом именно из-за этих матчей в гонке за золото сохранилась интрига. Тем интереснее. Концовка будет закрученной», — приводит слова Погребняка «Российская газета».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место после «Краснодара», который также заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата России «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 марта и начнётся в 16:30 мск.

Погребняк выступал в составе «Зенита» с 2007 по 2009 год. За этот период он принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и семью результативными передачами.

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