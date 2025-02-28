«Штутгарт» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 22:30
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Сегодня, 28 февраля, состоится матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Штутгарт» и «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Беньямином Брандом. Начало игры — в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом круге чемпионата Германии «Бавария» дома разгромила «Штутгарт» со счётом 4:0.
«Штутгарт» занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 36 очков за 23 матча. «Бавария» располагается на первой строчке, заработав 58 очков.
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