Балахнин: «Ростов» не ослаб после ухода Глебова, без него играли много раз

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о составе «Ростова» после ухода полузащитника и капитана жёлто-синих Данила Глебова в московское «Динамо».

«У «Ростова» нет особых потерь, поэтому команда постарается проявить себя дома. «Динамо» же не слишком хорошо показало себя на зимнем турнире. Нельзя сказать, что «Ростов» ослаб после ухода Глебова, ведь без него играли много раз. Основной состав тот же, и другие ключевые футболисты будут на поле.

У игроков будет мотивация, ведь им нужно будет показывать себя», — сказал Сергей Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.