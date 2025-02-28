Ренато Гойкович: когда в Израиле начинались воздушные тревоги, ощущение: всё — звездец

Бывший защитник «Оренбурга» и «Маккаби Петах-Тиква» Ренато Гойкович рассказал о своих действиях во время атак на Израиль.

«В каждом доме или квартире есть «safe room» — безопасная комната. Это помещение с толстыми стенами, в котором окно закрывается специальной загородкой. Первое время, когда начинались тревоги, было ощущение, что всё — звездец, но со временем привыкаешь. Посидишь там 10 минут, и всё, жизнь продолжается.

Есть ли в этой комнате телевизор? Конечно, по сути, самая обычная комната, я там спал. У нас там была спальня. Но в частных домах это большое пустое помещение в подвале», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Боснийский футболист выступал в составе «Оренбурга» с 2020 по 2024 год. За этот период он принял участие в 99 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Гойкович присоединился к «Маккаби Петах-Тиква» в минувшем сентябре. За это время 29-летний защитник сыграл 13 матчей во всех соревнованиях, где отметился одним голом. В январе 2025 года Гойкович стал футболистом «Сараево».

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