Презентация женского «Зенита» пройдёт в перерыве матча мужской команды с ЦСКА

Женский «Зенит» в социальных сетях анонсировал предсезонную презентацию команды. Она пройдёт в перерыве матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 1 марта. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

«Женская команда «Зенита» — на «Газпром Арене»! 1 марта в перерыве матча «Зенит» — ЦСКА состоится традиционная презентация сине-бело-голубых! Главный тренер Ольга Порядина и футболистки выйдут на поле, чтобы поприветствовать болельщиков и представить обновлённый состав команды!» — написано в сообщении клуба.

Женский «Зенит» является действующим чемпионом России.