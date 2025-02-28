«Барселона» вернула Роке из аренды в «Бетисе», клуб намерен продать игрока в «Палмейрас»

«Бетис» на официальном сайте объявил об урегулировании с «Барселоной» вопроса с арендой 20-летнего форварда Витора Роке. Бразильский футболист вернётся в каталонский клуб.

Ранее в СМИ появлялась информация, что сине-гранатовые отозвали Роке из аренды с целью продать в «Палмейрас». Подчёркивалось, что «Барселона» может выручить € 25,5+5 млн с трансфера 20-летнего нападающего.

Роке перешёл в «Барселону» из «Атлетико Паранаэнсе» в январе 2024 года. За этот период он принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: