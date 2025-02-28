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Балахнин: в «Динамо» на позиции Глебова сильные футболисты, возникает вопрос: кто сильнее?

Балахнин: в «Динамо» на позиции Глебова сильные футболисты, возникает вопрос: кто сильнее?
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Бывший тренер «Ростсельмаша» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России «Ростов» — «Динамо» Москва. Встреча состоится в воскресенье, 2 марта. Полузащитник «Динамо» Данил Глебов может дебютировать за новый клуб в игре с бывшей командой.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Личка может поставить Глебова в основу на матч с «Ростовом», если в контракте нет пункта, запрещающего играть против бывшей команды. Самому Глебову будет не очень комфортно играть против ребят, с которыми он недавно тренировался. В «Динамо» очень сильные футболисты, поэтому возникает вопрос: кто сильнее — Глебов или другой игрок на его позиции?

Мне очень интересно, как примут трибуны «Ростова» Глебова. Обычно в таких ситуациях болельщики не очень хорошо принимают футболистов», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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